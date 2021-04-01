Интернет-магазин косметики и парфюмерии

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Хиты продаж

Versace Bright Crystal 90ml
1,750.00 Р
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Скидка 34%
Lacoste pour femme 15ml
149.00 Р 99.00 Р
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Скидка 37%
Парфюмерный набор Versace Bright Crystal 3*20ml (жен)
1,275.00 Р 799.00 Р
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Lanvin Eclat D'aprege 100ml
1,250.00 Р
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Escentric Molecules Escentric 02 100ml
1,750.00 Р
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Chanel Chance eau Vive 100ml
1,750.00 Р
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Дезодорант Lacoste Challenge 150 мл
Скидка 33%
Дезодорант Lacoste Challenge 150ml (муж)
890.00 Р 599.00 Р
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Туалетная вода Armand Basi In Blue 15 ml
Скидка 34%
Armand Basi In Blue 15ml
149.00 Р 99.00 Р
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Скидка 34%
Burberry Weekend 15ml
149.00 Р 99.00 Р
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Скидка 34%
Lacoste Eau de Lacoste L.12.12 Noir (чёрный) 15ml
149.00 Р 99.00 Р
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Скидка 34%
Versace Bright Crystal 15ml
149.00 Р 99.00 Р
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Скидка 25%
Hugo Boss Boss Woman 35ml
399.00 Р 299.00 Р
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Распродажа

Celine Dion Chic 50ml
Скидка 69%
Celine Dion Chic 50ml
5,670.00 Р 1,750.00 Р
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Burberry Sport for women 75ml
Скидка 68%
Burberry Sport for women 75ml
5,549.00 Р 1,750.00 Р
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Carolina Herrera 212 Sexy men 100ml
Скидка 68%
Carolina Herrera 212 Sexy men 100ml
5,436.00 Р 1,750.00 Р
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Carolina Herrera Aqua 100ml
Скидка 60%
Carolina Herrera Aqua 100ml
4,350.00 Р 1,750.00 Р
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Carolina Herrera CH 100ml
Скидка 60%
Carolina Herrera CH 100ml
4,350.00 Р 1,750.00 Р
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Carolina Herrera Chic for men 100ml
Скидка 60%
Carolina Herrera Chic for men 100ml
4,340.00 Р 1,750.00 Р
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Скидка 53%
Byredo Bibliotheque 100ml
14,990.00 Р 6,990.00 Р
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Скидка 50%
Sergio Tacchini Donna 75ml
3,490.00 Р 1,750.00 Р
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Косметика и парфюмерия

В интернет-магазине cosmetion.ru вас ждёт огромное разнообразие косметики и парфюмерии ведущих брендов со всего мира. Мы рады предложить к покупке бессмертные хиты и актуальные новинки безупречного качества по привлекательным ценам. Любой продукт из нашего каталога можно покупать оптом и в розницу, с доставкой почтой в регионы России и оплатой товаров наложенным платежом.

Косметические средства

В соответствующем разделе интернет-магазина вы сможете недорого купить декоративную косметику таких мировых брендов, как Pupa, L’Oreal, Chanel, Max Factor и других. Все эти продукты отличаются высоким качеством и хорошей репутацией. Многие из них стали настоящими хитами и продолжают до сих пор держать лидирующие позиции в потребительских рейтингах.

На страницах нашего каталога вы найдёте следующие виды косметики:

  • хайлайтеры;
  • тональные основы;
  • тушь д/ресниц;
  • пилинги;
  • кисточки для макияжа и др.

Все товары с хорошим запасом по сроку годности. Мы тщательно проверяем каждое наименование в заказе на целостность заводской тары и отсутствие внешних повреждений. Посылка отправляется адресату в непроницаемой упаковке с защитой от ударов и иных воздействий.

Элитная парфюмерия для женщин и мужчин

В ассортименте интернет-магазина – парфюмерия лучших модных брендов Европы и США по приятным ценам. На страницах сайта вы сможете приобрести только оригинальную продукцию в следующих вариантах:

  • пробники и мини-наборы;
  • кремы;
  • дезодоранты;
  • тестеры;
  • духи и туалетные воды во флаконах разного объёма;
  • подарочные наборы.

В продаже представлены женские, мужские ароматы, а также парфюм унисекс, который подходит как мужчинам, так и женщинам. Заказывайте любимую парфюмерию по приятной цене с минимальными затратами времени.

Оптовым покупателям

Интернет-магазин cosmetion.ru реализует товары оптом и в розницу. Объёмы закупок не ограничены – вы можете заказывать любые позиции каталога с бесплатной доставкой партии на сумму от 50 000 рублей.

Оптовых покупателей ждут хорошие скидки и выгодные условия сотрудничества:

  • отправка товаров в любой регион РФ через «Почту России»;
  • онлайн-оплата заказов (если вы не хотите оплачивать наложенным платежом без предоплаты);
  • информационная поддержка;
  • гарантия качества продукции;
  • специальный прайс со скидками и акциями.

Если вы умеете презентовать элитные бренды с мировой известностью, мы готовы поставлять парфюмерные, косметические продукты самых востребованных и продаваемых марок на постоянной основе.

Вы можете выбрать любой из доступных видов оплаты товара. Самым удобным, дешёвым и безопасным способом считается наложенный платёж при получении товара на почте. Мы отправляем посылку из Москвы при минимальной стоимости заказа 3 000 рублей, куда можно включить и дорогостоящую парфюмерию, и недорогую косметику.

Воспользуйтесь нашим порталом, чтобы покупать товары онлайн и получать парфюмерию и косметику почтой наложенным платежом.