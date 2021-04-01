Косметика и парфюмерия

В интернет-магазине cosmetion.ru вас ждёт огромное разнообразие косметики и парфюмерии ведущих брендов со всего мира. Мы рады предложить к покупке бессмертные хиты и актуальные новинки безупречного качества по привлекательным ценам. Любой продукт из нашего каталога можно покупать оптом и в розницу, с доставкой почтой в регионы России и оплатой товаров наложенным платежом.

Косметические средства

В соответствующем разделе интернет-магазина вы сможете недорого купить декоративную косметику таких мировых брендов, как Pupa, L’Oreal, Chanel, Max Factor и других. Все эти продукты отличаются высоким качеством и хорошей репутацией. Многие из них стали настоящими хитами и продолжают до сих пор держать лидирующие позиции в потребительских рейтингах.

На страницах нашего каталога вы найдёте следующие виды косметики:

• хайлайтеры;

хайлайтеры; • тональные основы;

тональные основы; • тушь д/ресниц;

тушь д/ресниц; • пилинги;

пилинги; • кисточки для макияжа и др.

Все товары с хорошим запасом по сроку годности. Мы тщательно проверяем каждое наименование в заказе на целостность заводской тары и отсутствие внешних повреждений. Посылка отправляется адресату в непроницаемой упаковке с защитой от ударов и иных воздействий.

Элитная парфюмерия для женщин и мужчин

В ассортименте интернет-магазина – парфюмерия лучших модных брендов Европы и США по приятным ценам. На страницах сайта вы сможете приобрести только оригинальную продукцию в следующих вариантах:

• пробники и мини-наборы;

пробники и мини-наборы; • кремы;

кремы; • дезодоранты;

дезодоранты; • тестеры;

тестеры; • духи и туалетные воды во флаконах разного объёма;

духи и туалетные воды во флаконах разного объёма; • подарочные наборы.

В продаже представлены женские, мужские ароматы, а также парфюм унисекс, который подходит как мужчинам, так и женщинам. Заказывайте любимую парфюмерию по приятной цене с минимальными затратами времени.

Оптовым покупателям

Интернет-магазин cosmetion.ru реализует товары оптом и в розницу. Объёмы закупок не ограничены – вы можете заказывать любые позиции каталога с бесплатной доставкой партии на сумму от 50 000 рублей.

Оптовых покупателей ждут хорошие скидки и выгодные условия сотрудничества:

• отправка товаров в любой регион РФ через «Почту России»;

отправка товаров в любой регион РФ через «Почту России»; • онлайн-оплата заказов (если вы не хотите оплачивать наложенным платежом без предоплаты);

онлайн-оплата заказов (если вы не хотите оплачивать наложенным платежом без предоплаты); • информационная поддержка;

информационная поддержка; • гарантия качества продукции;

гарантия качества продукции; • специальный прайс со скидками и акциями.

Если вы умеете презентовать элитные бренды с мировой известностью, мы готовы поставлять парфюмерные, косметические продукты самых востребованных и продаваемых марок на постоянной основе.

Вы можете выбрать любой из доступных видов оплаты товара. Самым удобным, дешёвым и безопасным способом считается наложенный платёж при получении товара на почте. Мы отправляем посылку из Москвы при минимальной стоимости заказа 3 000 рублей, куда можно включить и дорогостоящую парфюмерию, и недорогую косметику.

Воспользуйтесь нашим порталом, чтобы покупать товары онлайн и получать парфюмерию и косметику почтой наложенным платежом.